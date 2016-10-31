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Швайнштайгер вернулся к тренировкам с первой командой «МЮ»

Источник:  Daily MailКомментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер вновь тренируется с первой командой. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Daily Mail, Швайнштайгер сегодня тренировался с первой командой. Он весело общался во время занятия с Уэйном Руни, который, похоже, был рад возвращению немца. Также к тренировкам вернулся и Фил Джонс, который восстановился после травмы.

Напомним, ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не разрешил Швайнштайгеру играть за молодежную команду. Тренер молодежной команды «МЮ» Уоррен Джойс намеревался задействовать Швайнштайгера в предстоящих матчах, однако Моуринью наложил вето на эти планы. Португалец сказал, что немецкий полузащитник имеет право лишь тренироваться с дублем для поддержания физических кондиций.

После того, как Жозе Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед», 32-летний полузащитник не сыграл за первую команду ни одного матча. Летом полузащитник отказался переходить в другой клуб, а тренер в свою очередь заявил, что не видит его в основном составе. Швайнштайгер получает в английском клубе 170 000 фунтов в неделю.

Ранее также сообщалось, что Швайнштайгер покинет команду зимой 2017 года.

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