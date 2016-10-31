Россия поборется за право проведения ЧМ-2021 по пляжному футболу
Россия будет бороться за право проведения чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил председатель комитета пляжного футбола РФС Сергей Анохин.
«Мы поборемся за право проведения чемпионата мира 2021 года в России», - цитирует Анохина ТАСС.
Напомним, мировые первенства по по пляжному футболу под эгидой ФИФА проводятся с 2005 года. Турнир трижды принимала Бразилия, по разу - Франция, ОАЭ, Италия, Таити и Португалия.
Чемпионат мира 2017 года пройдет на Багамских островах.
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