M-1 Challenge 72. Абдусаламов сразится против Нагибина

18 ноября в Москве пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 72, в его рамках состоится бой двух топовых российских полулегковесов – Курбанали Абдусаламов (Fighting Eagle, 6-2) сразится против Тимура Нагибина (Команда Новый Поток и Клуб Боец, 7-2).

Боец из клуба Fighting Eagle Курбанали Абдусаламов появился на турнирах M-1 Challenge еще в 2014 году и одержал на них 4 победы, не потерпев при этом ни одного поражения. Почти год назад он провел свой последний на сегодня бой в рейдже и одолел в тяжелом бою американца Ли Моррисона. С тех пор травмы и различные обстоятельства не позволяли выступать этому талантливому спортсмену и вот, наконец, в Москве он снова будет участвовать на турнире под эгидой M-1 Global. Пятая подряд победа может вплотную приблизить его к титульному бою и поэтому Курбанали относится к представившейся возможности со всей серьезностью.

Для Тимура Нагибина предыдущий бой сложился неудачно – неожиданно для многих в бою с Алексеем Невзоровым прервалась его победная серия из семи поединков подряд. По ходу боя Тимур чуть не послал своего оппонента в нокаут, но Алексей сумел совершить камбэк и, перевернув ход противостояния, одержать победу. Сейчас Тимур готовится вместе с Алексеем Кунченко на сборах в Омске, в авторской школе Шторм. Второе подряд поражение не входит в его планы и поэтому можно не сомневаться, что он отдаст все силы для победы в этой битве.

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе

Мурад «Hunter» Абдулаев (Fighting Eagle), 14-2 - Алексей Кунченко (Клуб Боец и команда Новый Поток), 14-0

(До 70,3 кг), Артем Дамковский (Академия MMA, Республика Беларусь), 21-10 - Алексей «Атаман» Махно (Клуб Единоборств №1 и Industrials Team), 13-4

(До 84 кг), Луиджи «Итальянский Танк» Фиораванти (США), 26-14 - Артем Фролов (Легион, Кузня), 7-0

(До 70,3 кг), Рубенилтон «Рубиньо» Перейра (Бразилия), 16-3 - Дамир Исмагулов (команда Новый Поток и клуб Боец), 7-2

(До 84 кг), Кристиан «Кличко» Перак (Хорватия), 9-3-1 - Талех «Азербайджанский Терминатор» Наджафзаде (Baku Fighters, Азербайджан), 5-1

(До 65,8 кг). Курбанали Абдусаламов (Fighting Eagle), 6-2 - Тимур Нагибин (Команда Новый Поток и Клуб Боец), 7-2