Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Оренбург0 : 0Крылья Советов
Футбол  Депортиво- : -Валенсия
Футбол  Рубин- : -Локомотив
Футбол  Сток Сити- : -Суонси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вадим Финкельштейн: На чемпионате мира по ММА в Макао ожидаем бойцов из 40-50 стран

Источник:  Mix FightКомментарии

Президент всемирной ассоциации WMMAA Вадим Финкельштейн подвел итоги прошедшего в Санкт-Петербурге чемпионата Европы по ММА,а так же рассказал о предстоящем через месяц чемпионате мира, который состоится в Макао (Китай).

«Чемпионат Европы прошел прекрасно. Сборная России в очередной раз показала высочайший результат. В России действительно сильные ребята, которые раз за разом доказывают свой уровень на чемпионатах Европы, Азии, мира, проходя очень большой отбор. В этот раз была установлена достаточно высокая планка. Мы видели, как сильно прибавили спортсмены из Германии, Украины, Белоруссии. Украинцы уже давно не сильно отстают от российских бойцов, а теперь и немцы подтянулись. Помимо соревнований у нас состоялся судейский семинар, на котором обсудили многие важные вопросы, касаемо развития нашего вида спорта. В целом, я считаю, все прошло замечательно. Дальше у нас запланирован чемпионат Мира в Макао 26-27 ноября. Ожидаем участия представителей из порядка 40-50 стран мира. Многие уже подали заявки, хотя лететь достаточно далеко. Чемпионат пройдет на новой шикарной площадке – в Студио Сити Макао. Это гигантский новый комплекс, все очень красивое, все в мраморе. Сумма инвестиций в строительство составила порядка 3 млрд долларов. Я уже осматривал арену, скажу честно – размах удивляет.

Сейчас можно сказать, что на чемпионате будет много представителей из стран Латинской Америки, Азии, Европы. Пока не очень развит Африканский регион – всего несколько стран – но зато к нам присоединились Австралия и Новая Зеландия, которые тоже будут присутствовать на чемпионате. Так что ожидаем зрелищных, конкурентных поединков.

Также в Макао в эти дни мы проведем очередной конгресс WMMAA, на котором обсудим вопросы, связанные с детским и женским ММА, решим, какие страны будут принимать чемпионаты Европы, Азии, мира в следующем году, создадим судебный комитет. Обязательно обговорим момент обязательного ведения спорт даты каждой страной, учет и фиксацию всех спортсменов в ней. Решим вопрос об обязательном проведении каждой страной тренерских, судебных, медицинских семинаров. Мы достаточно молодая организация, у нас пока есть недоработки, но мы идем вперед, иногда допуская ошибки. Но мы работаем над ними и стараемся исправлять», - рассказал Финкельштейн.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
M-1 Challenge 72. Перак проведет бой против Наджафзаде18 ноября в Москве на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 72 чемпион организации Noc Gladiatora Кристиан «Кличко» Перак (Хорватия, 9-3-1) будет биться против вице-чемпиона Европы по MMA Талеха «Азербайджанского Терминатора» Наджафзаде (Baku Fighters, Азербайджан, 5-1).M-1 Challenge 72. Абдусаламов сразится против Нагибина18 ноября в Москве пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 72, в его рамках состоится бой двух топовых российских полулегковесов – Курбанали Абдусаламов (Fighting Eagle, 6-2) сразится против Тимура Нагибина (Команда Новый Поток и Клуб Боец, 7-2).Федор Емельяненко: В ближайшее время мы объявим дату моего боя в официальных источникахРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко сообщил, что еще неизвестно в какой организации он проведет свой следующий поединок. Имя соперника также неизвестно.Емельяненко подерется с Митрионом в США? Главные события в мире ММА за неделюЕмельяненко подерется с Митрионом в США? Главные события в мире ММА за неделю«Советский спорт» рассказывает о главных событиях, которые произошли в мире смешанных единоборств за прошедшую неделю.Мальдонадо провел тренировку в футболке с изображением президента РоссииБразильский боец смешанного стиля Фабио Мальдонадо (22 победы, 11 поражений) провел тренировку в футболке с изображением президента России Владимира Путина.Вердума отстранили от работы комментатором боев UFC за критику технического спонсора чемпионатаЭкс-чемпион мира UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум отстранен от комментаторской деятельности на три года за критические высказывания в адрес технического спонсора организации.«Русская мафия помогла Емельяненко выйти на свободу. В ММА ему не светит»«Русская мафия помогла Емельяненко выйти на свободу. В ММА ему не светит»«Советский спорт» поинтересовался, что пишут американские фанаты ММА на популярных сайтах об Александре Емельяненко.Винник и Воронцов показали равный вес перед главным боем на за титул чемпиона РоссииСостоялась процедура взвешивания накануне Tech-KREP FC: PRIME 4Шейн Карвин: Rizin FF может затмить UFCЭкс-чемпион UFC в тяжелом весе американец Шейн Карвин считает, что промоутерская компания Rizin FF может затмить по популярности UFC.M-1 Challenge 73. Идрисов сразится против Бухингера9 декабря в Назрани на турнире M-1 Challenge 73 «Битва Нартов» помимо ранее объявленного боя между Анатолием Токовым и Рамазаном Эмеевым состоится еще один давно ожидаемый болельщиками поединок – Магомед Идрисов (Горец, 6-0) бросит вызов доминирующему чемпиону M-1 Challenge в полулегком весе Ивану Бухингеру (MMA Spirit, 31-4).Сидельников подписал контракт с компанией Fight Nights GlobalРоссийский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории, ученик Федора Емельяненко Кирилл Сидельников подписал долгосрочный контракт с промоутерской компанией Fight Nights Global, президентом которой является Камил Гаджиев.Сергей Харитонов: Писать автобиографию мне пока раноСергей Харитонов: Писать автобиографию мне пока рано4 ноября известный боец смешанного стиля дебютирует на турнире Bellator.Турнир Fight Nights Global 54 «НЕТИХИЙ ДОН» пройдет 16 ноября в Ростове-на-ДонуГлавным событием турнира станет полуфинал Гран-при FIGHT NIGHTS GLOBAL в тяжелом весе между ростовчанином Сергеем Павловичем и белорусом Алексеем Кудиным.Россия, Япония, UFC или улица? Где будет драться Александр ЕмельяненкоРоссия, Япония, UFC или улица? Где будет драться Александр Емельяненко«Советский спорт» рассматривает все варианты возобновления карьеры, которые есть у Александра Емельяненко.Винник и Воронцов сразятся в главном бою турнира Tech-KREP FC: PRIME 4Бой за титул чемпиона России по К-1 в весе до 69 кг между действующим чемпионом России, чемпионом мира по тайскому боксу Евгением Воронцовым из Нижнего Новгорода и трехкратным чемпионом мира по кикбоксингу Даниилом Винником из Краснодара станет главным событием международного турнира Tech-KREP FC: PRIME 4, который пройдет 29 октября в Краснодаре.Петтис встретится с Холлоуэем на UFC 206Промоутерская компания UFC объявила о поединке между легковесами Энтони Петтисом и Максом Холлоуэем, который состоится на турнире UFC 206.Экс-чемпион UFC Шейн Карвин подписал контракт с Rizin FFИзвестный американский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в тяжелом весе Шейн Карвин свой следующий поединок проведет в японской организации Rizin FF.Минспорта Франции недовольно правилами ММАМинистерство спорта Франции запретило проведение турниров по смешанным единоборствам (ММА). Об этом сообщает издание Sky Sports.Тимоти Джонсон: Если одолею Волкова, то буду ждать из России посылку с чемпионскими поясамиАмериканский боец смешанного стиля Тимоти Джонсон в интервью Bloodyelbow.com рассказал как собирается биться против россиянина Александра Волкова на турнире UFC Fight Night 99, который состоится в Белфасте (Северная Ирландия) 19 ноября.Алистар Оверим: UFC нужно обратить внимание не только на Китай, но и на ИндиюГолландский боец смешанного стиля Алистар Оверим считает, что провести турнир UFC в Китае — очень хорошая идея.

Смешанные единоборства
Смешанные единоборства

Cпецпредложение