Вадим Финкельштейн: На чемпионате мира по ММА в Макао ожидаем бойцов из 40-50 стран

Президент всемирной ассоциации WMMAA Вадим Финкельштейн подвел итоги прошедшего в Санкт-Петербурге чемпионата Европы по ММА,а так же рассказал о предстоящем через месяц чемпионате мира, который состоится в Макао (Китай).

«Чемпионат Европы прошел прекрасно. Сборная России в очередной раз показала высочайший результат. В России действительно сильные ребята, которые раз за разом доказывают свой уровень на чемпионатах Европы, Азии, мира, проходя очень большой отбор. В этот раз была установлена достаточно высокая планка. Мы видели, как сильно прибавили спортсмены из Германии, Украины, Белоруссии. Украинцы уже давно не сильно отстают от российских бойцов, а теперь и немцы подтянулись. Помимо соревнований у нас состоялся судейский семинар, на котором обсудили многие важные вопросы, касаемо развития нашего вида спорта. В целом, я считаю, все прошло замечательно. Дальше у нас запланирован чемпионат Мира в Макао 26-27 ноября. Ожидаем участия представителей из порядка 40-50 стран мира. Многие уже подали заявки, хотя лететь достаточно далеко. Чемпионат пройдет на новой шикарной площадке – в Студио Сити Макао. Это гигантский новый комплекс, все очень красивое, все в мраморе. Сумма инвестиций в строительство составила порядка 3 млрд долларов. Я уже осматривал арену, скажу честно – размах удивляет.

Сейчас можно сказать, что на чемпионате будет много представителей из стран Латинской Америки, Азии, Европы. Пока не очень развит Африканский регион – всего несколько стран – но зато к нам присоединились Австралия и Новая Зеландия, которые тоже будут присутствовать на чемпионате. Так что ожидаем зрелищных, конкурентных поединков.

Также в Макао в эти дни мы проведем очередной конгресс WMMAA, на котором обсудим вопросы, связанные с детским и женским ММА, решим, какие страны будут принимать чемпионаты Европы, Азии, мира в следующем году, создадим судебный комитет. Обязательно обговорим момент обязательного ведения спорт даты каждой страной, учет и фиксацию всех спортсменов в ней. Решим вопрос об обязательном проведении каждой страной тренерских, судебных, медицинских семинаров. Мы достаточно молодая организация, у нас пока есть недоработки, но мы идем вперед, иногда допуская ошибки. Но мы работаем над ними и стараемся исправлять», - рассказал Финкельштейн.