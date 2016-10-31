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M-1 Challenge 72. Перак проведет бой против Наджафзаде

Источник:  Mix FightКомментарии

18 ноября в Москве на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 72 чемпион организации Noc Gladiatora Кристиан «Кличко» Перак (Хорватия, 9-3-1) будет биться против вице-чемпиона Европы по MMA Талеха «Азербайджанского Терминатора» Наджафзаде (Baku Fighters, Азербайджан, 5-1).

Младший брат прославленного Маро Перака пришел в M-1 Global в статусе лучшего средневеса Хорватии, однако на российском турнире он столкнулся с оппозицией очень высокого уровня. Сперва они на пару с Валерием Мясниковым выдали очень зрелищную битву, завершившуюся ничьей. Затем Кристиан согласился выйти против Вячеслава Василевского , потряс его в самом начале боя мощными ударами, но потом попался на удушающий прием. Примерно также развивался бой и с Артемом Фроловым – Кристиан поймал российского проспекта на гильотину, но Фролов вырвался и в ответ провел победный удушающий прием. Во всех боях Перак демонстрировал постоянное желание идти вперед и атаковать соперника, никогда не отступал, а не так давно Кристиан всего за 30 секунд победил венгерского бойца Арпада Торока и в связи всего вышесказанного сейчас получает еще один шанс проявить себя на турнирах M-1 Challenge.

Его соперником станет один из самых ярких азербайджанских бойцов нового поколения. Талех Наджафзаде достиг больших успехов в любительских смешанных боевых единоборствах – на его счету титул чемпиона Азербайджана, серебро чемпионата Европы и выход в финал кубка мира. В дебютном бою на профессиональной арене Талех уступил выступающему ныне в UFC Омари Ахмедову, но с тех пор не знает горечи поражений. На турнирах M-1 Challenge он одержал две победы, одолев Ивана Закабуню и Филипе Сальвадора Нсуе. Сейчас Талеху предстоит схватка с одним из самых серьезных соперников в своей карьере, победа над которым откроет ему пропуск в ТОП среднего веса M-1 Global.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе

Мурад «Hunter» Абдулаев (Fighting Eagle), 14-2 - Алексей Кунченко (Клуб Боец и команда Новый Поток), 14-0

(До 70,3 кг), Артем Дамковский (Академия MMA, Республика Беларусь), 21-10 - Алексей «Атаман» Махно (Клуб Единоборств №1 и Industrials Team), 13-4

(До 84 кг), Луиджи «Итальянский Танк» Фиораванти (США), 26-14 - Артем Фролов (Легион, Кузня), 7-0

(До 70,3 кг), Рубенилтон «Рубиньо» Перейра (Бразилия), 16-3 - Дамир Исмагулов (команда Новый Поток и клуб Боец), 7-2

(До 84 кг), Кристиан «Кличко» Перак (Хорватия), 9-3-1 - Талех «Азербайджанский Терминатор» Наджафзаде (Baku Fighters, Азербайджан), 5-1

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