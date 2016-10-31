Промес, Зе Луиш, Маурисио и Кутепов не тренировались в общей группе «Спартака»

Красно-белые начали подготовку в выездному матчу 13-го тура РФПЛ с «Томью».

Как сообщает официальный сайт клуба, после победы над ЦСКА (3:1) футболисты «Спартака» получили один выходной. Сегодня они провели тренировку на базе в Тарасовке. В ней приняли участие два голкипера и 14 полевых игроков, включая защитника «Спартака-2» Александра Пуцко.

По индивидуальному плану работали Зе Луиш, Илья Кутепов, Маурисио, Квинси Промес. Сальваторе Боккетти продолжает курс лечения после повреждения, полученного накануне встречи с армейцами.

Встреча «Томь» - «Спартак» пройдет 5 ноября. Начало - в 11:00 мск.