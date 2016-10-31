ВТБ выступил против выплаты 2,7 млрд рублей властям Петербурга за экс-генподрядчика стадиона на Крестовском
ВТБ, предоставлявший финансовую гарантию «Инжтрансстрою», не намерен выплачивать городским властям 2,7 млрд рублей.
– При этом у нас есть взаимоотношения с банком, предоставившим гарантию, в
обеспечение обязательств по государственному контракту. Банк уже заявляет
возражения на выплату в бюджет неотработанного аванса, а это 2,7 млрд рублей
бюджетных средств, - цитирует ТАСС представителя комитета по строительству. Он
также пояснил, что необходимо установить, на каких основаниях контракт был расторгнут.
Заседание продолжится 14 ноября.
Напомним,
в июле 2015 Администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с
«Инжтрансстроем-СПб», который был генеральным подрядчиком строительства
стадиона на Крестовском. В августе конкурс на завершение строительства арены
выиграла компания «Метрострой».
Строительные
работы на объекте начались в 2007 году и должны завершиться к 26 декабря 2016
года. 30 декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет
первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка
Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.