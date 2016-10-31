ВТБ выступил против выплаты 2,7 млрд рублей властям Петербурга за экс-генподрядчика стадиона на Крестовском

ВТБ, предоставлявший финансовую гарантию «Инжтрансстрою», не намерен выплачивать городским властям 2,7 млрд рублей.

– При этом у нас есть взаимоотношения с банком, предоставившим гарантию, в обеспечение обязательств по государственному контракту. Банк уже заявляет возражения на выплату в бюджет неотработанного аванса, а это 2,7 млрд рублей бюджетных средств, - цитирует ТАСС представителя комитета по строительству. Он также пояснил, что необходимо установить, на каких основаниях контракт был расторгнут. Заседание продолжится 14 ноября.



Напомним, в июле 2015 Администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с «Инжтрансстроем-СПб», который был генеральным подрядчиком строительства стадиона на Крестовском. В августе конкурс на завершение строительства арены выиграла компания «Метрострой».

Строительные работы на объекте начались в 2007 году и должны завершиться к 26 декабря 2016 года. 30 декабря стадион планируется ввести в эксплуатацию. «Зенит» проведет первые игры на арене весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка Конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.