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Боб Арум: Бронер не дружит со своими мозгами

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Промоутер Боб Арум рассказал о том, почему он не смог организовать своему клиенту Мэнни Пакьяо бой с Эдрианом Бронером.

«Бронер - человек, который не дружит со своими мозгами. Мы предложили ему бой. Я разговаривал на эту тему с Элом Хэймоном. Мы предложили очень солидный гонорар. Затем Бронер запросил сумму на 50 процентов больше предложенной – нас это крайне удивило. Наверное, у него что-то не так с головой», - сказал Арум.

Напомним, что переговоры о бое проходили летом нынешнего года, но завершились неудачей. В результате Пакьяо проведет поединок с Джесси Варгасом, который состоится 5 ноября.

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