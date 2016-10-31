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Алексей Стрепетов: Расформировывать «Зенит-2» ни в коем случае нельзя

Михаил Третьяков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о словах Мирчи Луческу по поводу расформирования «Зенита-2».

- Думаю, Луческу не так категоричен в вопросе расформирования «Зенита-2». Он просто хочет, чтобы лучшие игроки постоянно находились у него под присмотром, чтобы он работал с ними. Для этого нам нужно вернуться к прежней схеме работы с дублирующими составами: раньше в первенстве дублирующих команд играли ребята, которые не проходили в основной состав. Было время, когда в составе дублеров выходили Шкртел, Малафеев и другие футболисты. В таком режиме главный тренер мог оценивать состояние своих запасных, а молодые ребята росли быстрее, выступая с игроками основной команды.

Сейчас мы сильно омолодили первенство дублирующих составов. Получается, что молодежка работает на попадание в «Зенит-2» и только оттуда в основной состав. То есть у молодых ребят нет шанса напрямую попасть в основу. Это не устраивает Луческу. С «Зенитом-2» сложнее состыковаться, потому что у них отдельный график, в то время как дублеры всегда рядом. Но, думаю, клуб услышит главного тренера и сделает так, чтобы состыковки «Зенита» и «Зенита-2» были максимальными.

Расформировывать команду ФНЛ ни в коем случае нельзя, потому что у нас выстроена хорошая футбольная пирамида, которая работает, - сказал Стрепетов в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru.

Напомним, на пресс-конференции после матча с «Томью» Мирча Луческу заявил, что «существование «Зенита-2», который играет в таком сильном чемпионате как ФНЛ, это неправильно».

«Зенит-2» основан в 2013 году и заявлен в зону «Запад» второго дивизиона чемпионата России. По итогам сезона-2014/15 клуб вышел в ФНЛ.

В нынешнем сезоне «Зенит-2» после 19 матчей располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.

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