Пепе выбыл из строя на полтора месяца и может пропустить матч с «Барселоной»
Защитник мадридского «Реала» Пепе выбыл из строя на полтора месяца из-за повреждения задней поверхности бедра, сообщает AS.
Таким образом, 33-летний португалец пропустит ближайшие матчи «сливочных» в Лиге чемпионов против «Легии» (2 ноября) и «Спортинга» (22 ноября), а также матчи в чемпионате Испании против «Леганеса» (6 ноября), «Атлетико» (19 ноября) и возможно «Барселоны», встреча с которой состоится 3 декабря.
Напомним, в матче 11-го тура против «Алавеса» Пепе был заменен на 24-й минуте матча из-за травмы.
Матч
Голы
Дейверсон 7 (1:0). Роналду 17 (1:1 - пен.). Роналду 33 (1:2). Мората 84 (1:3). Роналду 88 (1:4).
Состав
Алавес: Пачеко, Эрнандес, Гарсия Р., Феддал, Алексис, Камараса, Гарсия М. (Крстичич, 62), Торрес (Сантос, 83), Эдгар (Катаи, 67), Дейверсон, Фемения
Реал: Навас, Данило, Пепе (Начо, 24), Варан, Марсело, Иско, Кроос, Бэйл (Васкес, 87), Ковачич, Бензема (Мората, 68), Роналду
Незабитые пенальти
Роналду (Реал), 79
Предупреждения:
Дейверсон, 17; Торрес, 39; Эрнандес, 52; Фемения, 80; Крстичич, 86 - Бэйл, 60
Судья:
Хосе Мария Санчес (Испания)
Место и дата
29 октября 17:15, Мендисорроса, Онлайн-трансляция