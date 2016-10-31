Пепе выбыл из строя на полтора месяца и может пропустить матч с «Барселоной»

Защитник мадридского «Реала» Пепе выбыл из строя на полтора месяца из-за повреждения задней поверхности бедра, сообщает AS.

Таким образом, 33-летний португалец пропустит ближайшие матчи «сливочных» в Лиге чемпионов против «Легии» (2 ноября) и «Спортинга» (22 ноября), а также матчи в чемпионате Испании против «Леганеса» (6 ноября), «Атлетико» (19 ноября) и возможно «Барселоны», встреча с которой состоится 3 декабря.

Напомним, в матче 11-го тура против «Алавеса» Пепе был заменен на 24-й минуте матча из-за травмы.