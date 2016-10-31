Олег Терехин: В матче «Рубин» – «Локомотив» будет хорошая игра с голами

Бывший нападающий «Локомотива» Олег Терехин поделился ожиданиями от встречи «Рубина» и «Локомотива» в 12-м туре чемпионата России.

- Тяжеловато будет «Локомотиву» в Казани. «Рубин» сейчас играет хорошо, я смотрел два последних матча казанской команды и знаю, что говорю. В том числе и в Грозном казанцы неплохо выглядели до удаления, и сейчас видно, что легионеры «Рубина», на старте чемпионата выглядевшие неважно, на самом деле техничные ребята. «Рубин» оживает, «Локомотив» тоже ожил после двух побед, так что вечером будет хорошая игра, и голы тоже будут, - цитирует Терехина «Евро-Футбол.Ру».

Матч в Казани начнется сегодня в 19:30 мск.

«Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.