Агент Мозгова: «Лейкерс» проиграли в концовках

Агент Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов – о двух выездных матчах «Лейкерс».

«Лейкерс», в составе которого играет российский центровой Тимофей Мозгов, отправились в четырехматчевое турне. Два первых поединка из этого турне «Лос-Анджелес» проиграл «Юте» (89:96) и «Оклахоме» (96:113). Мозгов выходил в старте, провел на площадке 23:03 и 24:43 минут, набрал по 8 очков и сделал 6 и 5 подборов соответственно.

– Здесь нет смысла рассказывать по отдельности про каждый матч, – говорит Шарифьянов. – Оба протекали по одному сценарию и оба были проиграны по одному сценарию. Эти игры показали, какие будут приоритеты у «Лейкерс» в нынешнем сезоне. Можно было бы попытаться эти матчи выиграть, но команда проигрывает концовки маленьким составом. В этих концовках ставка делалась на молодежь, а молодые игроки много ошибались.