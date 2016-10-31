Сергей Лапочкин: На матче в Грозном в судейскую комнату никто не заходил. Это бред какой-то
Российский арбитр Сергей Лапочкин, который обслуживал матч 11-го тура РФПЛ «Терек» – «Рубин» (3:1), прокомментировал информацию о том, что в перерыве игры в судейскую комнату заходили представители «Терека».
– Никто не заходил и я никого постороннего в судейской
комнате не видел. По-моему это какой-то бред, – говорит Лапочкин. – У «Терека»
современный стадион. Думаю, там есть камеры, на которых можно посмотреть,
заходил кто-нибудь или нет. От себя могу сказать, что внутри судейской комнаты
точно никого не было, а что было снаружи, не могу говорить – дверь-то закрыта
была. После игра начальники обеих команд поставили подписи под протоколом матча
и все.
– Никакого давления
на себя со стороны одного из клубов не ощущали?
– Никакого давления – все было в штатном режиме.
Напомним, как сообщает «БИЗНЕС Online», президент грозненского «Терека» Магомед Даудов заходил в судейскую комнату во время матча 11-го тура чемпионата России с «Рубином». Также сообщается, что рядом с судейской комнатой в подтрибунном помещении был замечен и глава Чечни Рамзан Кадыров. Отметим, что посторонним, согласно регламенту, строго запрещено находиться в судейской комнате. «Терек» в итоге победил в этом матче со счетом 3:1, а арбитр матча Сергей Лапочкин во втором тайме удалил двух игроков «Рубина». Позднее казанский клуб добился пересмотра красной карточки Мийо Цакташа.