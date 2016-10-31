Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Оренбург0 : 0Крылья Советов
Футбол  Депортиво- : -Валенсия
Футбол  Рубин- : -Локомотив
Футбол  Сток Сити- : -Суонси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Лапочкин: На матче в Грозном в судейскую комнату никто не заходил. Это бред какой-то

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский арбитр Сергей Лапочкин, который обслуживал матч 11-го тура РФПЛ «Терек» – «Рубин» (3:1), прокомментировал информацию о том, что в перерыве игры в судейскую комнату заходили представители «Терека».

– Никто не заходил и я никого постороннего в судейской комнате не видел. По-моему это какой-то бред, – говорит Лапочкин. – У «Терека» современный стадион. Думаю, там есть камеры, на которых можно посмотреть, заходил кто-нибудь или нет. От себя могу сказать, что внутри судейской комнаты точно никого не было, а что было снаружи, не могу говорить – дверь-то закрыта была. После игра начальники обеих команд поставили подписи под протоколом матча и все.

– Никакого давления на себя со стороны одного из клубов не ощущали?
– Никакого давления – все было в штатном режиме.

Напомним, как сообщает «БИЗНЕС Online», президент грозненского «Терека» Магомед Даудов заходил в судейскую комнату во время матча 11-го тура чемпионата России с «Рубином». Также сообщается, что рядом с судейской комнатой в подтрибунном помещении был замечен и глава Чечни Рамзан Кадыров. Отметим, что посторонним, согласно регламенту, строго запрещено находиться в судейской комнате. «Терек» в итоге победил в этом матче со счетом 3:1, а арбитр матча Сергей Лапочкин во втором тайме удалил двух игроков «Рубина». Позднее казанский клуб добился пересмотра красной карточки Мийо Цакташа.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Бубнов: Команда Семина выглядит организованнее «Рубина», но на сей раз не устоитФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Рубин» и «Локомотив».Олег Терехин: В матче «Рубин» – «Локомотив» будет хорошая игра с голамиБывший нападающий «Локомотива» Олег Терехин поделился ожиданиями от встречи «Рубина» и «Локомотива» в 12-м туре чемпионата России.«Так игры не сдают». Обзор Евгения Ловчева«Так игры не сдают». Обзор Евгения ЛовчеваСкандал после матча в Екатеринбурге, проблемы «Зенита» и ожидания от «Ростова» – в центре внимания нашего обозревателя.Президент «Терека» заходил в судейскую комнату во время матча с «Рубином», Кадыров находился возле комнатыПрезидент грозненского «Терека» Магомед Даудов заходил в судейскую комнату во время матча 11-го тура чемпионата России с «Рубином». Напомним, что «Терек» в этом матче победил со счетом 3:1.Президент «Урала»: Если так будет продолжаться, то мы всем клубом перестанем общаться с прессойПрезидент «Урала» Григорий Иванов выразил недовольство работой журналистов, освещавших ситуацию вокруг матча 12-го тура чемпионата России против «Терека» (1:4). Он отметил, что клуб может полностью отказаться от общения со СМИ.Владимир Стогниенко: Оказывается, я в свои 36 лет легко играю в защите на уровне РФПЛ, а виноват в этом, конечно, ЖуравельСпортивный комментатор Владимир Стогниенко высказал свое мнение по поводу скандальной ситуации с матчем 12-го тура чемпионата России «Урал» - «Терек» (1:4).Мэр Екатеринбурга: Знаю, что многие плевались от матча «Урал» – «Терек»Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что в курсе скандальной ситуации вокруг матча 12-го тура чемпионата России «Урал» - «Терек» (1:4).«Рубин» – «Локомотив». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 12-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Локомотивом».Продюссер «Матч ТВ»: Журавель высказал личную позицию по матчу «Урал» – «Терек»Продюссер телеканала «Матч ТВ» Григорий Грановский высказался о словах комментатора матча «Урал» – «Терек» (1:4) Тимура Журавеля.Рашид Рахимов: Не вижу смысла обсуждать ситуацию с матчем против «Урала»Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов ответил на вопрос о скандальной ситуации с матчем 12-го тура чемпионата России против «Урала» (4:1). Он сказал, что не видит смысла в обсуждении этой темы.Антифутбольная страна. Евгений Дзичковский о матче «Урал» – «Терек»Антифутбольная страна. Евгений Дзичковский о матче «Урал» – «Терек»Обозреватель «Советского спорта» – о месте матча «Урал» – «Терек» в саморазрушении российского футбола.Дмитрий Губерниев: Тимур Журавель – блестящий журналист и комментаторКомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поддержал своего коллегу Тимура Журавеля. Напомним, что к Журавелю возникли претензии у «Терека» после матча 12-го тура чемпионата России против «Урала» (4:1).Президент «Терека»: Сегодня наша команда продемонстрировала пострясающую игру и волевой характерПрезидент «Терека» Магомед Даудов прокомментировал победу своей команды над «Уралом» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу (4:1).Александр Бубнов: Бороться с околофутбольными делами в нашем футболе некомуФутбольный эксперт Александр Бубнов высказался о скандальном матче 12-го тура чемпионата России по футболу «Урал» - «Терек» (1:4).Президент «Урала» Григорий Иванов: Бывают в жизни огорченьяПрезидент «Урала» Григорий Иванов: Бывают в жизни огорченьяПрезидент «Урала» в интервью «Советскому спорту» прокомментировал ход и результат воскресного матча с «Тереком» (1:4).«Рубин» обыграл «Локомотив» в матче молодежных командМатч 12-го тура молодежного первенства России между «Рубином» и «Локомотивом» завершился победой хозяев со счетом 2:1.Президент «Урала»: Игроки «Терека» спрашивают, когда им можно будет у нас выигрыватьПрезидент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал скандальную ситуацию вокруг матча 12-го тура чемпионата России против «Терека». Напомним, что «Урал» уступил со счетом 1:4.Гендиректор «Терека»: Есть предложение не проводить наши матчи с «Уралом»Генеральный директор «Терека» Алхан Айдамиров прокомментировал скандальную ситуацию вокруг матча 12-го тура чемпионата России против «Урала». Напомним, что «Терек» победил со счетом 4:1.Виталий Мутко: Игру «Урал» - «Терек» не видел, а инспектор и делегат матча озабоченности не выразилиПрезидент РФС Виталий Мутко дал оценку матчу «Урал» - «Терек» (1:4) в 12-м туре чемпионата России.Александр Самедов: Матч в Казани будет серьезной проверкойПолузащитник «Локомотива» Александр Самедов поделился ожиданиями от выездного матча 12-го тура чемпионата России с «Рубином».

Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Терек
Тереккалендарьстатистика
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкинвсе новости

Cпецпредложение