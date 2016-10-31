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Гендиректор «Автомобилиста»: При Разине у команды были предметные проблемы с физической готовностью

Источник:  ХК «Автомобилист»Комментарии

Генеральный директор «Автомобилиста Максим Рябков объяснил причины расставания с главным тренером клуба Андреем Разиным.

Об увольнении специалиста было объявлено сегодня.

- Результаты команды, действительно, не очень радовали, - сказал Рябков. - Были предметные проблемы с физической готовностью: у хоккеистов не хватало сил на третий период. Из 27 матчей третий период мы выиграли только в одном. Были проблемы и в действиях обороны: сейчас мы занимаем предпоследнее 28 место во всей КХЛ по пропущенным шайбам. Имела место неудачная серия, когда в 11 матчах было 10 поражений. И даже на данный момент из последних 16 игр мы проиграли 12. Все эти факторы в комплексе и привели к решению о том, чтобы прекратить сотрудничество с Андреем Разиным.

- То есть с недавним заявлением Разина о том, что руководство клуба его игнорирует, отставка не связана?

- Вообще никак. На эмоциях люди могут говорить все, что угодно, и мы не должны впадать в крайности и реагировать на какие-то эмоциональные выплески. Мы смотрели только на объективную картину спортивных показателей.

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