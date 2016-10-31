Агент Мозгова: Тиме отдают мало передач

Агент Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов – о двух выездных матчах «Лейкерс».

«Лейкерс», в составе которого играет российский центровой Тимофей Мозгов, отправились в четырехматчевое турне. Два первых поединка из этого турне «Лос-Анджелес» проиграл «Юте» (89:96) и «Оклахоме» (96:113). Мозгов выходил в старте, провел на площадке 23:03 и 24:43 минут, набрал по 8 очков и сделал 6 и 5 подборов соответственно.

– Тимофей не играл в концовках обоих матчей?

– Так и есть – «Лейкерс» заканчивали маленькой пятеркой. Руководство клуба позволяет сейчас своим молодым ошибаться, чтоб они росли быстрее. Поэтому пока мы не увидим впечатляющей статистики от Тимы из-за того, что в нападении его роль довольно скромная. Например, в матче с «Оклахомой» Тиме отдали пять раз и четыре он забил. КПД высокий. И возникает вопрос – почему ему не отдали десять передач?