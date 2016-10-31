«Локомотив» занял 25-е место в рейтинге клубных академий, «Спартак» – 30-й

Швейцарский исследовательский центр CIES Football Observatory составил рейтинг лучших европейских футбольных академий, в котором московский «Локомотив» расположился на 25-м месте, «Спартак» на 30-м, «Зенит» на 42-м, а ЦСКА на 46-м.

Возглавил список голландский «Аякс», второй – сербский «Партизан», третье место досталось загребскому «Динамо».

Стоит отметить, что в десятку попали по два клуба из Хорватии, Испании и по одному из Голландии, Сербии, Португалии, Чехии, Украины и Белоруссии.

Расчеты центра основывались на количестве воспитанников, выступающих в своей родной команде и командах 31 ведущих европейских лиг.

1. «Аякс» (Голландия) – 72 воспитанника

2. «Партизан» (Сербия) – 61

3. «Динамо» (Хорватия) – 55

4. «Спортинг» (Португалия) – 54

5. «Барселона» (Испания) – 53

5. «Реал» (Испания) – 53

7. «Динамо» (Украина) – 52

8. «Спарта» (Чехия) – 48

9. «Динамо» (Белоруссия) – 47

10. «Хайдук» (Хорватия) – 46

...12. «Шахтер» (Украина) – 43

...23. БАТЭ (Белоруссия) – 36

...25. «Локомотив» – 35

...30. «Спартак» – 32

...42. «Зенит» – 28

...46. ЦСКА – 27

46. «Днепр» (Украина) – 27