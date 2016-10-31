Александр Бубнов: У «Оренбурга» есть хорошая возможность одержать верх над «Крыльями»
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Оренбург» - «Крылья Советов».
«Оренбург» неплохо смотрелся на фоне «Краснодара», уступив ему путёвку в четвертьфинал лишь в дополнительное время. У «Крыльев Советов» есть кадровые потери, команда в последнее время не так управляема, как прежде, потому у хозяев есть хорошая возможность одержать верх в принципиальном поединке за «шесть» очков, мой прогноз 1:0», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, встреча состоится сегодня, 31 октября и начнется в 17:00 по московскому времени .
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Оренбург - Крылья Советов - 0:01-й тайм
Состав
Оренбург: Гутор, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев, Коронов, Померко, Афонин, Нехайчик, Георгиев, Малых, Делькин
Крылья Советов: Лория, Родич, Таранов, Божин, Цаллагов, Ятченко, Бато, Надсон, Молло, Чочиев, Паскуато
Предупреждения:
нет - Божин, 33
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
31 октября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция