«Арсенал» проведет сборы на базе московского «Динамо»

Во время паузы в чемпионате России, вызванной отборочными матчами сборных команд к чемпионату мира-2018, тульский «Арсенал проведет сборы в Новогорске.

На базе московского «Динамо» команда будет заниматься с 10 по 16 ноября, сообщается на официальном сайте «Арсенала».

Сборы в Подмосковье пройдут из-за неготовности тренировочного поля на базе «канониров» «Желдормаш». Во время паузы в РФПЛ команда Сергея Кирьякова проведет контрольную игру. 13 ноября на стадионе «Локомотив» в Москве она встретится со столичными железнодорожниками.

В 12 матчах чемпионата «Арсенал» набрал 9 очков и занимает на данный момент 13-е место.