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Александр Бубнов: Команда Семина выглядит организованнее «Рубина», но на сей раз не устоит

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Рубин»  и «Локомотив».

«В последнее время «Локомотив» ощутимо прибавил, начал забивать, да и в обороне у железнодорожников, в отличие от «Рубина», всё нормально. Команда Семина выглядит организованнее соперника, который неплохо действует дома, но на сей раз не устоит. Прогноз 0:1», - цитирует Бубнова SportBox.ru.

Напомним, встреча состоится сегодня, 31 октября и начнется в 19:30 по московскому времени .

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

Матч

Рубин - Локомотив

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

31 октября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

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