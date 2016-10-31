Александр Бубнов: Команда Семина выглядит организованнее «Рубина», но на сей раз не устоит
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Рубин» и «Локомотив».
«В последнее время «Локомотив» ощутимо прибавил, начал забивать, да и в обороне у железнодорожников, в отличие от «Рубина», всё нормально. Команда Семина выглядит организованнее соперника, который неплохо действует дома, но на сей раз не устоит. Прогноз 0:1», - цитирует Бубнова SportBox.ru.
Напомним, встреча состоится сегодня, 31 октября и начнется в 19:30 по московскому времени .
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
31 октября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция
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