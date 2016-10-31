Теодосич признан MVP Евролиги по итогам октября

Сербский защитник ЦСКА Милош Теодосич признан самым ценным игроком в Евролиге по итогам октября, сообщается на официальном сайте турнира.

В завершающемся месяце армейцы провели четыре матча в Евролиге и во всех одержали победы - были повержены «Галатасарай», «Панатинаикос», «Анадолу Эфес» и УНИКС.

Теодосич стал лучшим по набранным очкам и результативным передачам. Его средние показатели за матч составили 14,3 очка, два подбора и 9,5 передачи.