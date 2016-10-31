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Трояновский выступит в андеркарде боя Лебедев - Гассиев

Источник:  «Мир бокса»Комментарии

Чемпион мира по версиям IBF/IBO в первом полусреднем весе россиянин Эдуард Трояновский (25-0-0, 22 КО) проведёт свой очередной поединок в рамках вечера бокса 3 декабря. Троя вернётся боем в андеркарте Денис Лебедев - Мурат Гассиев. Напомним, свой последний поединок Эдуард провёл 9 сентября, нокаутировав японца Кейту Обару, который являлся обязательным претендентом на титул по версии Международной боксерской федерации.

Также в рамках шоу 3 декабря помимо уже анонсированных Дмитрия Кудряшова и Рахима Чахкиева выступят новички компании «Мир бокса», перспективные бойцы: супертяжеловес Андрей Афонин (бронзовый призёр чемпионата России 2015 года, серебряный призёр Кубка Европы 2010 года, чемпион России среди молодежи 19-22 лет 2011 года, победитель международного турнира памяти Героя Советского Союза Константина Короткова 2010 и 2011 годов, мастер спорта России), а также боксёр первого тяжёлого веса Алексей Егоров (чемпион Европы 2013 года, чемпион лиги AIBA Pro Boxing 2016 года, чемпион России 2013 года, чемпион Европы среди юниоров 2009 года, неоднократный победитель первенств России среди юниоров и молодёжи, золотой медалист нескольких международных турниров, член взрослой национальной сборной России с 2011 года, мастер спорта России международного класса с 2010 года).

На ринг арены «Мегаспорт» 3 декабря также выйдет не знающий поражений Рашид Кодзоев (2-0-0, 1 КО), выступающий в первом тяжёлом весе.

Имена соперников российских бойцов станут известны в ближайшее время. 

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