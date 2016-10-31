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Ad Finem заменит Natus Vincere на DreamLeague

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Украинский коллектив Natus Vincere отказался от участия в шестом сезоне турнира DreamLeague по Dota 2.

Причина отказа не известна. Организаторы объявили, что греческий коллектив Ad Finem заменит «рожденных побеждать» на турнире. Они начнут выступление со счетом, который был у Natus Vincere. Команде предстоит сыграет еще шесть bo2 матчей.

LAN-финал DreamLeague пройдет в рамках DreamHack Winter c 25 по 26 ноября в Швеции. Общий призовой фонд шестого сезона составит 231 000 долларов. 

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