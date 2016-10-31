Для роста мышц нужно тренироваться не более 45 минут и больше спать

Для оптимальной выработки гормона роста силовая тренировка должна длиться не более 45 минут

Британские медики установили, что для роста мышечной массы одна силовая тренировка должна продолжаться не более 45 минут. Это нужно для оптимальной выработки организмом гормона роста. Гормон роста стимулирует рост мышц, нормализует метаболизм повышает тонус кожи, укрепляет кости и связки, а также гормон усиливает процесс сжигания подкожного жира.

Силовые тренировки повышают выработку гормона роста. Но важно, чтобы тренировка не превышала 45 минут, иначе начинают вырабатываться другие гормоны (например, кортизол), угнетая секрецию гормона роста.

Кроме того, 85% гормона роста вырабатывается во сне. Если вы спите меньше восьми часов в сутки, или спите недостаточно хорошо, вы своими руками снижаете выработку этого важнейшего для роста мышц гормона.