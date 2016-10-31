Нойштедтер занялся боксом

Российский полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер сообщил, что начал заниматься боксом с личным тренером.

«Две недели назад я включил занятия боксом в свой тренировочный режим. Это отличный способ укрепить ваше тело», - написал футболист в своем инстаграме.

Напомним, перед чемпионатом Европы-2016 28-летний Нойштедтер принял российское гражданство. На Евро он дебютировал в составе сборной России. После европейского первенства Нойштедтер перешел из «Шальке» в «Фенербахче».