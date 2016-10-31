Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Оренбург1 : 0Крылья Советов
Футбол  Депортиво- : -Валенсия
Футбол  Рубин0 : 0Локомотив
Футбол  Сток Сити- : -Суонси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В «Битце» прошел второй «Добрый грязный трейл»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В «Битце» прошел второй «Добрый грязный трейл»

В московской зоне отдыха «Битца» в рамках проекта «Спорт во благо» во второй раз прошел благотворительный забег по пересеченной местности – «Добрый грязный трейл».

Пробег собрал рекордное количество бегунов: по сравнению с прошлым годом, ради доброго дела, зарегистрировалось в три раза больше участников - 980 человек. Также как и в прошлом году, пробег был поддержан Александром Легковым, олимпийским чемпионом и послом проекта «Спорт во благо». Вели мероприятие Алексей Летний, ведущий шоу программ, и Лилия Ахметзянова, организатор проекта «Спорт во благо». Среди болельщиков был замечен Андрей Кондрашов, известнейший корреспондент и комментатор спортивных программ.

Трасса была проложена по осеннему, уже заснеженному лесу, отчего участники испытали сильные и яркие эмоции и убедились, что название «Грязный» полностью оправдало себя. Для поддержания спортивного духа бегунов и ритма забега на трассе громко звучали барабаны Никиты Березкина.


Соревнования были рассчитаны на разные возрасты: для детей, подростков и взрослых с дистанциями в 500 м, 1 км, 3 км, 7 км, 14 км и 21 км. Полумарафонская дистанция в этом году была предложена бегунам впервые. Все участники получили медаль с символикой пробега «СПОРТ ВО БЛАГО».

Дистанцию в 500 метров преодолели воспитанники спортивной школы «Авангард» (г. Мытищи). Ребята с синдромом Дауна более трех лет посещают секцию легкой атлетики, которой руководит Алексей Рябов, мастер спорта по зимнему полиатлону, кандидат в мастера спорта по лыжам и биатлону.

На пробеге не было проигравших, ведь все участники сумели преодолеть себя.

Самые маленькие участники и болельщики Доброго грязного трейла отправились в Город супергероев, чтобы развить свои супер способности: в силе, скорости, ловкости, меткости и смекалке. В этом им помогли актеры театра «Чудо - Всюду».

Организаторам удалось собрать 820 000 рублей на программы помощи для детей с синдромом Дауна.

Результаты пробега можно посмотреть здесь.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Анфиса Резцова: Легкову бы в тренеры пойти, а он все туда же... В депутатыТрехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова не считает необходимым привлекать в российский спорт иностранных тренеров.Александр Легков: Нужно равняться на Фелпса и Болта, завоевывать столько же медалейРоссийский лыжник Александр Легков рассказал о своих впечатлениях от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.Александр Легков: Мотивирую себя тем, что я еще не старый, еще что-то могуРоссийский лыжник Александр Легков рассказал, как мотивирует себя.Глеб Ретивых: Хочу показать тренерскому штабу сборной, что буду готов выступать на ОлимпиадеРоссийский лыжник Глеб Ретивых, выигравший мужскую гонку в рамках Спринта на Дворцовой, в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru рассказал о подготовке и целях на предстоящий сезон.Александр Легков: Если скажу, что сборная России по футболу выступила на уровне, буду единственным в РоссииОлимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков поделился впечатлениями от выступления на Спринте на Дворцовой, а также рассказал о подготовке к сезону и своих предпочтениях в финале Евро-2016.Были иконами – стали изгоями? Страшный олимпийский год российского спортаБыли иконами – стали изгоями? Страшный олимпийский год российского спортаРовно месяц остается до начала Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Для сборной России это будет очень тревожное время.Андрей Кириленко: Легков и Устюгов поборются за Кубок мираПрезидент петербургской федерации лыжных гонок Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился мнением о причинах неудачного выступления Малышко, а также рассказал, за каким российским лыжником нужно внимательно следить в следующем сезоне.Выключите «Санта-Барбару»!Выключите «Санта-Барбару»!Sovsport.ru продолжает следить за сагой о российском допинге - бесконечной, как сериал «Санта-Барбара».Александр Легков: Какой-то Карабас-Барабас портит нервы своими заявлениями о допингеОлимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков прокомментировал слова бывшего главы антидопинговой лаборатории в Москве Григория Родченкова о применении спортсменом допинга.Александр Легков: Перепроверка допинг-проб – это политика. На Россию пытаются давить любыми путямиОлимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал ситуацию с перепроверкой допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх.Александр Легков: Я готов подать в суд на Родченкова, если это потребуетсяЧемпион Олимпиады-2014 российский лыжник Александр Легков заявил, что готов подать в суд на экс-главу московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который обвинил его в употреблении допинга на Олимпиаде в Сочи.«Обвинения Родченкова в допинге – полный маразм!» Ответ олимпийских чемпионов«Обвинения Родченкова в допинге – полный маразм!» Ответ олимпийских чемпионовВ пятницу прошла пресс-конференция олимпийских чемпионов Сочи Александра Легкова и Александра Зубкова, обвиненных в применении допинга.Александр Легков: Обвинения Родченкова в применении допинга – это политические игры против РоссииЧемпион Олимпиады-2014 российский лыжник Александр Легков заявил, что обвинения в том, что российские спортсмены употребляли допинг на Олимпиаде в Сочи - это политическая игра, направленная против России.Александр Легков: Надо быть чокнутым, чтобы принимать допинг во время ОлимпиадыЧемпион Олимпиады-2014 российский лыжник Александр Легков заявил, что нужно быть умалишенным, чтобы принимать допинг во время Олимпийских игр.Александр Легков: Обвинения Родченкова – это абсурд, я честно выиграл ОлимпиадуЧемпион Олимпиады-2014 российский лыжник Александр Легков заявил, что обвинения в том, что он употреблял допинг на Олимпиаде в Сочи, безосновательны.Александр Легков: Мутко прав, это информационная атака на РоссиюРоссийский лыжник, Олимпийский чемпион Сочи Александр Легков высказал свое мнение по поводу сообщений о возможном применении российскими спортсменами допинга перед Олимпиадой.Александр Легков: Наши спортсмены на Олимпиаде выступали честно. Обвинения в применении допинга – это бредРоссийский лыжник, Олимпийский чемпион Сочи Александр Легков высказал свое мнение по поводу сообщений о возможном применении российскими спортсменами допинга перед Олимпиадой.Александр Легков: Я спокоен за себя на 300 процентовОлимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков прокомментировал появившуюся в СМИ новость о том, что он вместе с другими спортсменами принимал допинг.Александр Легков в следующем сезоне будет сотрудничать с Трондом НистадомОлимпийский чемпион Сочи Александр Легков в интервью Sovsport.ru рассказал о том, что один из самых успешных тренеров мира, экс-тренер сборной Норвегии Тронд Нистад поможет ему при подготовке к следующему сезону.Белов, Легков, Пеллегрино и Нортуг примут участие в «Гонке чемпионов»Стал известен окончательный состав лыжников и биатлонистов, которые выступят в «Гонке чемпионов»-2016 в Тюмени, сообщает официальная страница соревнований «Вконтакте».

Александр Легков
Александр Легковвсе новости

Cпецпредложение