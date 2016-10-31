В «Битце» прошел второй «Добрый грязный трейл»
В московской зоне отдыха «Битца» в рамках проекта «Спорт во благо» во второй раз прошел благотворительны
Пробег собрал рекордное количество бегунов: по сравнению с прошлым годом, ради доброго дела, зарегистрировало
Трасса была проложена по осеннему, уже заснеженному лесу, отчего участники испытали сильные и яркие эмоции и убедились, что название «Грязный» полностью оправдало себя. Для поддержания спортивного духа бегунов и ритма забега на трассе громко звучали барабаны Никиты Березкина.
Соревнования были рассчитаны на разные возрасты: для детей, подростков и взрослых с дистанциями в 500 м, 1 км, 3 км, 7 км, 14 км и 21 км. Полумарафонская дистанция в этом году была предложена бегунам впервые. Все участники получили медаль с символикой пробега «СПОРТ ВО БЛАГО».
Дистанцию в 500 метров преодолели воспитанники спортивной школы «Авангард» (г. Мытищи). Ребята с синдромом Дауна более трех лет посещают секцию легкой атлетики, которой руководит Алексей Рябов, мастер спорта по зимнему полиатлону, кандидат в мастера спорта по лыжам и биатлону.
На пробеге не было проигравших, ведь все участники сумели преодолеть себя.
Самые маленькие участники и болельщики Доброго грязного трейла отправились в Город супергероев, чтобы развить свои супер способности: в силе, скорости, ловкости, меткости и смекалке. В этом им помогли актеры театра «Чудо - Всюду».
Организаторам удалось собрать 820 000 рублей на программы помощи для детей с синдромом Дауна.