Дан Петреску назначен главным тренер клуба из ОАЭ
Бывший главный тренер «Кубани» Дан Петреску возглавил футбольный клуб «Аль-Наср» из Объединенных Арабских Эмиратов.
Новый клуб 48-летнего румына после пяти туров расположился на девятом месте турнирной таблицы чемпионата страны, имея в активе три очка.
الحصة التدريبية| ⚽️— AL Nasr Club (@ALNasrSC) 30 октября 2016 г.
لاعبو العميد يؤدون الحصة التدريبية الأولى تحت قيادة الروماني دان بيتريسكو. pic.twitter.com/kL9CNJBxgY
Напомним, «Кубань» 4 октября нынешнего года объявила о том, что Петреску покинул клуб.
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