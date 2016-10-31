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Дан Петреску назначен главным тренер клуба из ОАЭ

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Бывший главный тренер «Кубани» Дан Петреску возглавил футбольный клуб «Аль-Наср» из Объединенных Арабских Эмиратов.

Новый клуб 48-летнего румына после пяти туров расположился на девятом месте турнирной таблицы чемпионата страны, имея в активе три очка.

Напомним, «Кубань» 4 октября нынешнего года объявила о том, что Петреску покинул клуб.

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