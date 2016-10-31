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Бой Егорова и Макгэнна возглавит турнир Fight Nights Global 55 в Москве

Источник:  FightnightsКомментарии

Промоутерская компания FIGHT NIGHTS GLOBAL и университет «СИНЕРГИЯ» представляют международный турнир по смешанным единоборствам FIGHT NIGHTS GLOBAL 55 «ВРЕМЯ СИНЕРГИИ». Спортивно-светское событие пройдет 22 ноября в рамках главного бизнес-события года «SYNERGY GLOBAL FORUM 2016» на арене Крокус Сити Холл «Аквариум» и начнется в 19-00.

Файткард турнира FIGHT NIGHTS GLOBAL 55 «Время Синергии»

22 ноября (Крокус Сити «Аквариум»)

70.3 кг / 3х5 / Игорь Егоров (Россия) - Джек МакГэнн (Великобритания) – главный бой

57.2 кг / 3х5 / 1/2 финала Гран-при / Артур Багаутинов (Россия) – Жалгас Жумагулов (Казахстан)

65.8 кг / 3х5 / 1/2 финала Гран-при / Илья Курзанов (Россия) – Ахмед Балкизов (Россия)

93.0 кг / 3х5 / 1/4 финала Гран-при / Курбан Омаров (Россия) – Хоаким Феррейра (Бразилия)

83.9 кг / 3х5 / Рустам Чсиев (Россия) – Магомед Абдулвагабов (Россия)

57.2 кг / 3х5 / Шамиль Магомедов (Россия) – ТВА

65.8 кг / 3х5 / Шарамазан Чупанов (Россия) – Артур Соловьев (Россия)

61.2 кг / 3х5 / Грачик Енгибарян (Россия) – Артем Лобанов (Россия)

61.2 кг / 3х5 / Магомед Аль-Абдулла (Россия) – Кирилл Тропинин (Россия)

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