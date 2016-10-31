Бой Егорова и Макгэнна возглавит турнир Fight Nights Global 55 в Москве
Промоутерская компания FIGHT NIGHTS GLOBAL и университет «СИНЕРГИЯ» представляют международный турнир по смешанным единоборствам FIGHT NIGHTS GLOBAL 55 «ВРЕМЯ СИНЕРГИИ». Спортивно-светское событие пройдет 22 ноября в рамках главного бизнес-события года «SYNERGY GLOBAL FORUM 2016» на арене Крокус Сити Холл «Аквариум» и начнется в 19-00.
Файткард турнира FIGHT NIGHTS GLOBAL 55 «Время Синергии»
22 ноября (Крокус Сити «Аквариум»)
70.3 кг / 3х5 / Игорь Егоров (Россия) - Джек МакГэнн (Великобритания) – главный бой
57.2 кг / 3х5 / 1/2 финала Гран-при / Артур Багаутинов (Россия) – Жалгас Жумагулов (Казахстан)
65.8 кг / 3х5 / 1/2 финала Гран-при / Илья Курзанов (Россия) – Ахмед Балкизов (Россия)
93.0 кг / 3х5 / 1/4 финала Гран-при / Курбан Омаров (Россия) – Хоаким Феррейра (Бразилия)
83.9 кг / 3х5 / Рустам Чсиев (Россия) – Магомед Абдулвагабов (Россия)
57.2 кг / 3х5 / Шамиль Магомедов (Россия) – ТВА
65.8 кг / 3х5 / Шарамазан Чупанов (Россия) – Артур Соловьев (Россия)
61.2 кг / 3х5 / Грачик Енгибарян (Россия) – Артем Лобанов (Россия)
61.2 кг / 3х5 / Магомед Аль-Абдулла (Россия) – Кирилл Тропинин (Россия)