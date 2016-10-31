«Оренбург» обыграл «Крылья Советов» и покинул зону вылета
«Оренбург» дома обыграл «Крылья Советов» (1:0) в 12-м туре чемпионата России.
Единственный гол на 62-й минуте забил нападающий хозяев поля Артем Делькин.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Команда Роберта Евдокимова набрала 10 очков и поднялась на 12-е место. У самарцев осталось 7 баллов и они по-прежнему замыкают турнирную таблицу.
В следующем туре «Оренбург» 6 ноября сыграет на выезде с «Краснодаром», а «Крылья» днем ранее примут «Урал».
Матч
Оренбург - Крылья Советов - 1:0 (0:0)
Голы
Делькин 62 (1:0).
Состав
Оренбург: Гутор, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев (Кацалапов, 89), Коронов, Померко (Бреев, 58), Афонин, Нехайчик (Ефремов, 70), Георгиев, Малых, Делькин
Крылья Советов: Лория, Родич, Таранов, Божин (Голенков, 84), Цаллагов, Ятченко, Бато, Надсон, Молло, Чочиев, Паскуато (Мбакогу, 71)
Предупреждения:
Андреев, 88; Гутор, 90 - Божин, 33; Чочиев, 45
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
31 октября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция