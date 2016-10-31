М'Вила - в стартовом составе «Рубина» на матч с «Локомотивом»
Стали известны стартовые составы «Рубина» и
«Локомотива» на встречу 12-го тура чемпионата
России.
«Рубин»: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Санчес, Бауэр, Цакташ, М'Вила, Ткачук, Рочина, Канунников, Жонатас.
«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Пейчинович, Михалик, Янбаев, Коломейцев, И. Денисов, Фернандеш, Майкон, Самедов, Миранчук.
Матч начнется в Казани в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Матч
Состав
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Бурлак, Набиуллин, Санчес, Цакташ, Ткачук, Мвила, Рочина, Канунников, Жонатас
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Янбаев, Михалик, Пейчинович, Самедов, Миранчук, Фернандеш, Коломейцев, Денисов И., Майкон
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
31 октября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция
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