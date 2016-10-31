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Феттель извинился перед Уайтингом за оскорбления во время гран-при Мексики

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель принес свои извинения гоночному директору Международной автомобильной федерации (FIA) Чарли Уайтингу за высказывания во время гонки гран-при Мексики.

Эпизод произошел на 68-м круге, четырехкратный чемпион «Формулы-1» эмоционально выговорился в адрес Уайтинга, после того, как Ферстпаппен срезал поворот, получил преимущество и отказался отдать позицию немцу.

Феттель во время гонки: Сообщение для Чарли Уайтинга – иди *****(видео)

По информации Motorsport.com, после итоговой пресс-конференции Феттель разыскал Уайтинга и лично извинился перед ним за свое поведение.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон, вторым стал его партнер по команаде Нико Росберг. Третьим приехал Ферстаппен, но из-за штрафа в пять секунд потерял шансы на подиум, который достался Риккардо.

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