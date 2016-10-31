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Артур Григорьянц: «Зенит» попросил КДК отменить красную карточку Кержакову

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» попросил комитет отменить красную карточку вратарю команды Михаилу Кержакову, полученную в матче 1/8 финала Кубка России с «Анжи» (0:4).

«КДК получил официальное письмо от «Зенита» об отмене красной карточки Михаилу Кержакову в кубковом матче. Клуб прислал все необходимые документы», - цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Напомним, после игры 11-го тура РФПЛ «Терек» - «Рубин» (3:1) казанцы подали апелляцию на удаление полузащитника Мийо Цакташа, которую КДК удовлетворил.

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