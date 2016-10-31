Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Оренбург1 : 0Крылья Советов
Футбол  Депортиво- : -Валенсия
Футбол  Рубин0 : 0Локомотив
Футбол  Сток Сити- : -Суонси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Экс-нападающий ЦСКА Жо продолжит карьеру в «Коринтианс»

Источник:  L'EquipeКомментарии

Бывший нападающий ЦСКА  Жо  подписал контракт с бразильским клубом «Коринтианс», сообщает L’Equip.

По информации издания, бразильский форвард заключил трехлетний контракт с новым клубом.

Напомним, в составе армейского клуба 29-летний нападающий выиграл чемпионат России в 2006 году, а также дважды стал обладателем Кубка России (2005/2006 и 2007\2008 год)

Помимо ЦСКА, бразилец выступла за «Атлетико Минейро», «Манчестер Сити», «Интернасьонал», «Эвертон», «Галатасарай» и китайский «Цзянь Сунин».

В 20 матчах сборной, Жо отличился пятью забитыми мячами.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Денис Глушаков: Перед дерби с ЦСКА я забыл о болиДенис Глушаков: Перед дерби с ЦСКА я забыл о болиПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ставший одним из лучших игроков матча с ЦСКА, дал интервью «Советскому спорту».«Локомотив» занял 25-е место в рейтинге клубных академий, «Спартак» – 30-йИсследовательский центр CIES Football Observatory составил рейтинг лучших европейских футбольных академий, в котором «Локомотив» расположился на 25-м месте, «Спартак» на 30-м, «Зенит» на 42-м, а ЦСКА на 46-й.Тренер «молодежки» ЦСКА Гришин пропустит ближайшие матчи командыСтарший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин из-за болезни в ближайшее время не будет принимать участие в тренировочном процессе, сообщается на официальном сайте красно-синих.Слушания по делу Еременко пройдут в УЕФА 10 ноябряУЕФА назвал дату начала рассмотрения дела полузащитника ЦСКА Романа Еременко.Словенец Юг назначен главным арбитром матча «Монако» – ЦСКАЦСКА предстоит сыграть в гостях против «Монако» в рамках группового турнира Лиги чемпионов. Обслуживать этот матч будет словенская бригада арбитров.Сергей Ольшанский: Слуцкий не прав, нужно было встретиться с болельщиками ЦСКАСергей Ольшанский: Слуцкий не прав, нужно было встретиться с болельщиками ЦСКАПеред матчем группового этапа Лиги чемпионов «Монако» – ЦСКА корреспондент «Советского спорта» пообщался с экс-футболистом армейцев.Сергей Ольшанский: Слуцкому нужно больше доверять Страндбергу, Траоре уже «поиграл»Перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Монако» – ЦСКА корреспондент «Советского спорта» пообщался с экс-футболистом армейцев Сергеем Ольшанским.ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью Владимира ЗельдинаНа 102-м году жизни скончался известный актер, народный артист СССР и болельщик ЦСКА Владимир Зельдин. Столичный клуб выразил соболезнования в связи с этим событием.КДК РФС будет рассматривать поведение болельщиков на матче «Спартак» – ЦСКАПоведение болельщиков в матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» - ЦСКА (3:1) станет предметом рассмотрения на заседании КДК РФС. Об этом сообщил председатель КДК Артур Григорьянц.Анзор Кавазашвили: Хоть я и болею за «Спартак», но в их ворота нужно было ставить пенальтиБывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями после матча команды против ЦСКА в 12-м туре чемпионата России. Напомним, что «Спартак» победил со счетом 3:1.Войцех Ковалевски: «Спартак» полностью переиграл ЦСКАБывший голкипер «Спартака» Войцех Ковалевски прокомментировал победу «красно-белых» в матче 12-го тура РФПЛ с ЦСКА.Голова Карреры и голова Слуцкого. Колонка Юрия ЦыбаневаГолова Карреры и голова Слуцкого. Колонка Юрия ЦыбаневаОбозреватель «Советского спорта» – о разнице в тренерском мышлении тренеров «Спартака» и ЦСКА.Андрей Червиченко: За чемпионство будут бороться «Спартак», «Зенит» и «Краснодар»Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко спрогнозировал итоги нынешнего чемпионата России.Андрей Червиченко: Хотелось бы видеть в фанатских секторах побольше здравомыслящих людейБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о поведении фанатов на матче 12-го тура чемпионата России, в котором красно-белые обыграли ЦСКА (3:1).Евгений Кафельников: Надеюсь, чемпионство придет к «Спартаку» уже в этом сезонеИзвестный теннисист и давний болельщики «Спартака» Евгений Кафельников высказался о шансах красно-белых на первое место по итогам сезона.Валерий Масалитин: Только один футболист соответствует уровню ЦСКАВалерий Масалитин: Только один футболист соответствует уровню ЦСКАБывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин подвел итоги поражения армейцев в матче 12-го тура РФПЛ от «Спартака» (1:3).Никита Симонян: «Спартак» заслужил победу над ЦСКА, но выводы делать раноПервый вице-президент РФС и легенда «Спартака» Никита Симонян прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА (3:1) в 12-м туре чемпионата России.Алексей Николаев: Комбаров не играл рукой, пенальти назначать не следовалоАлексей Николаев: Комбаров не играл рукой, пенальти назначать не следовалоГлавный судья дерби «Спартака» и ЦСКА (3:1) Алексей Николаев на следующий день после игры дал интервью «Советскому спорту».Максим Бузникин: «Спартак» будет бороться за золотые медали чемпионата РоссииБывший нападающий «Спартака» Максим Бузникин прокомментировал результат матча красно-белых с ЦСКА в 12-м туре РФПЛ.Сергей Прядкин: Наказание за пиротехнику надо ужесточитьГлава РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что Российская футбольная премьер-лига выступает за ужесточение наказания за использование пиротехники после дерби «Спартак» - ЦСКА.

Коринтианс
Коринтианскалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Жо
Жовсе новости

Cпецпредложение