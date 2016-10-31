Экс-нападающий ЦСКА Жо продолжит карьеру в «Коринтианс»
Бывший нападающий ЦСКА Жо подписал контракт с бразильским клубом «Коринтианс», сообщает L’Equip.
По информации издания, бразильский форвард заключил трехлетний контракт с новым клубом.
Напомним, в составе армейского клуба 29-летний нападающий выиграл чемпионат России в 2006 году, а также дважды стал обладателем Кубка России (2005/2006 и 2007\2008 год)
Помимо ЦСКА, бразилец выступла за «Атлетико Минейро», «Манчестер Сити», «Интернасьонал», «Эвертон», «Галатасарай» и китайский «Цзянь Сунин».
В 20 матчах сборной,
Жо отличился пятью забитыми мячами.
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