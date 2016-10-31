Франк Веркаутерен: Когда команда неполная, ситуация намного сложнее
Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен прокомментировал гостевое поражение от «Оренбурга» (0:1) в 12-м туре чемпионата России.
«Очень плохой результат для нас. Когда команда неполная, когда не хватает несколько игроков в атаке, намного сложнее становится ситуация. Думаю, команда делала то, что должна - боролась, старалась что-то сделать. Но когда не забиваешь, выиграть невозможно, - сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».
Самарский клуб в 12 матчах набрал 7 очков и замыкает турнирную таблицу.
В следующем туре «Крылья» 5 ноября примут «Урал».
Матч
Оренбург - Крылья Советов - 1:0 (0:0)
Голы
Делькин 62 (1:0).
Состав
Оренбург: Гутор, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев (Кацалапов, 89), Коронов, Померко (Бреев, 58), Афонин, Нехайчик (Ефремов, 70), Георгиев, Малых, Делькин
Крылья Советов: Лория, Родич, Таранов, Божин (Голенков, 84), Цаллагов, Ятченко, Бато, Надсон, Молло, Чочиев, Паскуато (Мбакогу, 71)
Предупреждения:
Андреев, 88; Гутор, 90 - Божин, 33; Чочиев, 45
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
31 октября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция