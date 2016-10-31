Роберт Евдокимов: Справиться с Молло было непросто

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов подвел итог матча с «Крыльями Советов» (1:0) в 12-м туре чемпионата России.

«Мы играли с большим преимуществом. Если бы забили в первом тайме, стало бы полегче. Честно говоря, к «Крыльям Советов» было готовиться не очень сложно, потому что они играют по простой схеме. Но у них есть очень сильный игрок в индивидуальном плане - это Молло. С ним непросто было справиться сегодня. В целом сыграли по плану, дисциплинированно и достойно», - сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».

«Оренбург» набрал 10 очков и поднялась на 12-е место.

В следующем туре уральцы 6 ноября сыграют на выезде с «Краснодаром».