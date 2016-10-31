Роберт Евдокимов: Справиться с Молло было непросто
Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов подвел итог матча с «Крыльями Советов» (1:0) в 12-м туре чемпионата России.
«Мы играли с большим преимуществом. Если бы забили в первом тайме, стало бы полегче. Честно говоря, к «Крыльям Советов» было готовиться не очень сложно, потому что они играют по простой схеме. Но у них есть очень сильный игрок в индивидуальном плане - это Молло. С ним непросто было справиться сегодня. В целом сыграли по плану, дисциплинированно и достойно», - сказал специалист в эфире телеканала «Наш футбол».
«Оренбург» набрал 10 очков и поднялась на 12-е место.
В следующем туре уральцы 6 ноября сыграют на выезде с «Краснодаром».
Матч
Оренбург - Крылья Советов - 1:0 (0:0)
Голы
Делькин 62 (1:0).
Состав
Оренбург: Гутор, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев (Кацалапов, 89), Коронов, Померко (Бреев, 58), Афонин, Нехайчик (Ефремов, 70), Георгиев, Малых, Делькин
Крылья Советов: Лория, Родич, Таранов, Божин (Голенков, 84), Цаллагов, Ятченко, Бато, Надсон, Молло, Чочиев, Паскуато (Мбакогу, 71)
Предупреждения:
Андреев, 88; Гутор, 90 - Божин, 33; Чочиев, 45
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
31 октября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция