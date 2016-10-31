Льюис Хэмилтон: Не могу поверить, что сравнялся с Простом по количеству побед

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон победой в гонке гран-при Мексики поравнялся по количеству первых мест на подиуме с Аленом Простом.

«Пока что я не могу в это поверить, - прокомментировал это событие Хэмилтон. Прост был великим гонщиком и одержал 51 победу, а это очень много. Результат Михаэля Шумахера – 91 победа – просто сногсшибательный и нереальный.

То, что я свои 30 побед одержал с «Мерседес», говорит о том, что это лучшая команда. Я продолжаю доказывать каждый уик-энд, что принял правильное и, пожалуй, лучшее решение в своей карьере, когда перешел в эту команду».