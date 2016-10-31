Иван Данильянц: В РФПЛ играют медленнее, чем «Атлетико»
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
- В прошлом матче против «Атлетико» нам пришлось очень сложно. Счет был минимальным, но по ходу игры соперник создал много голевых моментов у наших ворот. «Атлетико» играет быстро, организовано. В РФПЛ скорости медленнее, плюс у соперника очень высокий уровень мастерства, там играют очень сильные футболисты, - сказал Данильянц.
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