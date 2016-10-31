Андрей Будогосский: Как-то одного иностранного арбитра, приезжавшего к нам судить, Газзаев назвал клоуном

Руководителем Департамента судейства и инспектирования РФС стал Андрей Будогосский. Алексей Николаев теперь будет исполнять функции заместителя руководителя. «Советский спорт» поговорил с новым главой российских судей.

- Как оцениваете уровень российских судей?

- Очень высокий, - говорит Будогосский.

- Никаких проблем с «физикой» или методиками вы не видите?

- Не вижу. Поверьте, я инспектировал некоторых иностранных арбитров, которые приезжали к нам судить. Одного из них (француза Лорана Дюамеля, который в 2006 году работал на дерби «Спартак» - ЦСКА (2:2). – Прим. ред.) Валерий Газзаев назвал клоуном. Конечно, некорректно так говорить о коллеге, но я, в общем-то, солидарен с Валерием Георгиевичем. Видел этого арбитра. У нас бы он никогда не дошел до уровня РФПЛ. Поэтому считаю, что нашим судьям нужна поддержка и определенная конкурентная система. Мы продумали ряд мер, которые обострят конкуренцию. Судишь хорошо – будешь на одном уровне работать, плохо - перейдешь на другой.

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