Сесар Навас: Оборона «Атлетико» одна из лучших в мире

Защитник «Ростова» Сесар Навас поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

- «Атлетико» хорошо играет во всех линиях. Что касается атаки, то форварды соперника хорошо действуют в центре и на флангах. Оборона и вовсе одна из лучших в мире. Нам будет очень сложно.

- Как вы себя чувствуете в Испании?

- Доволен, что вернулся в свою родную страну. На стадион придeт моя семья, друзья. Это добавляет сил, - сказал Навас.