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Сесар Навас: Оборона «Атлетико» одна из лучших в мире

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник  «Ростова» Сесар Навас поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

- «Атлетико» хорошо играет во всех линиях. Что касается атаки, то форварды соперника хорошо действуют в центре и на флангах. Оборона и вовсе одна из лучших в мире. Нам будет очень сложно. 

- Как вы себя чувствуете в Испании? 
- Доволен, что вернулся в свою родную страну. На стадион придeт моя семья, друзья. Это добавляет сил, - сказал Навас. 

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