Андрей Будогосский: Судьи не будут общаться с прессой, пока вы ищете в их работе нечистоты
Руководителем
Департамента судейства и инспектирования РФС стал Андрей Будогосский.
- Нужно ли судьям
менять имидж, чаще появляться на публике, в телевизионных программах?
- Они не будут говорить, пока ваши коллеги выискивают нечистоты в работе судей. Но арбитры, например, ходят на программу «Свисток» к Батурину, потому что он никогда не ищет ничего подобного. Он понимает сложность профессии - не гладит по головке, а относится объективно и доброжелательно, - говорит Будогосский.
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