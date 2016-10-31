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Андрей Будогосский: Судьи не будут общаться с прессой, пока вы ищете в их работе нечистоты

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководителем Департамента судейства и инспектирования РФС стал Андрей Будогосский.

- Нужно ли судьям менять имидж, чаще появляться на публике, в телевизионных программах?

- Они не будут говорить, пока ваши коллеги выискивают нечистоты в работе судей. Но арбитры, например, ходят на программу «Свисток» к Батурину, потому что он никогда не ищет ничего подобного. Он понимает сложность профессии - не гладит по головке, а относится объективно и доброжелательно, - говорит Будогосский.

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