Веркаутерен уволен с поста главного тренера «Крыльев Советов» из-за отсутствия результатов

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен отправлен в отставку, об этом сообщил член совета директоров футбольного клуба и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

«Веркаутерена сняли из-за отсутствия результатов. У нас уже есть кандидатура нового главного тренера, которого мы в ближайшее время представим. Может быть, кандидатура будет озвучена даже завтра», - сказал Шляхтин «Р-Спорт».

60-летний бельгиец возглавил «Крылья Советов» в июне 2014 года. Под руководством Веркаутерена самарцы стали победителями первенства ФНЛ в сезоне-2014/15, а в сезоне-2015/16 заняли девятое место в РФПЛ.

Напомним, сегодня, 31 октября «Крылья» на выезде проиграли «Оренбургу» со счетом 0:1. После 12 матчей чемпионата России самарцы расположились на 16-м месте, имея в активе семь очков.