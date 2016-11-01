Гендиректор «Терека»: Зимой планируем укрепить опорную зону

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб в зимнее трансферное окно планирует усилиться лишь одним футболистом - опорным полузащитником.

«Зимой планируем взять одного человека в опорную зону, если найдем.Этого будет достаточно. Остальные линии у нас укомплектованы. Задача на сезон есть - как можно лучше выступить в каждом матче и постараться финишировать в таблице выше, чем в прошлом сезоне. Сейчас много новых футболистов, команда строится», - приводит «Р-Спорт» слова Айдамирова.

В летнее трансферное окно «Терек» свободными агентами покинули семь игроков, вместо которых пришли шесть новых футболистов. После 12 туров текущего чемпионата России грозненский клуб занимает в турнирной таблице четвертое место, имея равное количество очков с идущим третьим московским ЦСКА (по 21).