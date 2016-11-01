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Гендиректор «Терека»: Зимой планируем укрепить опорную зону

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб в зимнее трансферное окно планирует усилиться лишь одним футболистом - опорным полузащитником.

«Зимой планируем взять одного человека в опорную зону, если найдем.Этого будет достаточно. Остальные линии у нас укомплектованы. Задача на сезон есть - как можно лучше выступить в каждом матче и постараться финишировать в таблице выше, чем в прошлом сезоне. Сейчас много новых футболистов, команда строится», - приводит «Р-Спорт» слова Айдамирова.

В летнее трансферное окно «Терек» свободными агентами покинули семь игроков, вместо которых пришли шесть новых футболистов. После 12 туров текущего чемпионата России грозненский клуб занимает в турнирной таблице четвертое место, имея равное количество очков с идущим третьим московским ЦСКА (по 21).

Матч

Урал - Терек - 1:4 (1:1)

Голы

Чантурия 11 (1:0 - пен.). Балай 43 (1:1). Балай 56 (1:2). Динга 60 (1:3 - автогол). Мбенг 90 (1:4).

Состав

Урал: Арапов, Фонтанелло, Данцев, Кулаков, Емельянов, Павленко (Подоксёнов, 46), Динга, Фидлер, Ставпец, Чантурия (Коробов, 33), Лунгу (Меркулов, 62)

Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Анхель, Роши (Грозав, 72), Пирис, Иванов, Кузяев, Мохаммади, Балай (Мбенг, 83), Лебеденко (Митришев, 72)

Предупреждения:

нет - Иванов, 55

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

30 октября 12:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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