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Татьяна Тарасова: Туктамышевой нужно ставить на технику и многооборотные прыжки

Источник:  Р-СпортКомментарии

Известный российский тренер Татьяна Тарасова считает, что чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева должна сделать ставку на свою технику, благодаря чему она снова сможет побеждать.

«Мне понравилось, как она катала произвольную программу, я видела, над чем она работала. Но скрыть все недостатки не получается. Она человек технический и должна знать, чем она может выиграть. Она не может выиграть катанием или компонентами, она может выиграть только техникой и многооборотными прыжками, и ей это подвластно. И, конечно, тренируясь у Алексея Николаевича (Мишина), такая возможность есть. Я думаю, что у Лизы такой путь – технического совершенствования», - приводит «Р-Спорт» слова Тарасовой.

Туктамышева занимала третье место после короткой программы на этапе серии Гран-при в Канаде, однако после произвольной опустилась на четвертую итоговую строчку, набрав 187,99 балла.

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