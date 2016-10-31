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Иван Данильянц: Наши возможности ограничены в плане состава

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о ротации состава донской команды. 

- Почему «Ростов» проводит такую серьезную ротацию в матчах РФПЛ? 
- На это есть целый ряд причин. Например, тяжелый календарь. Многие наши футболисты никогда не играли в таком графике. Кроме этого, хотелось поберечь футболистов. Ребята устали, перенапряглись, у кого-то травмы и личные причины. Тот же Навас, например, остался с семьей в Мадриде и готовился по индивидуальной программе.  Наши возможности ограничены в плане состава. Нужно было сохранить игроков, чтобы они были в состоянии играть, - сказал Данильянц. 

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