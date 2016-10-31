Иван Данильянц: Наши возможности ограничены в плане состава

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о ротации состава донской команды.

- Почему «Ростов» проводит такую серьезную ротацию в матчах РФПЛ?

- На это есть целый ряд причин. Например, тяжелый календарь. Многие наши футболисты никогда не играли в таком графике. Кроме этого, хотелось поберечь футболистов. Ребята устали, перенапряглись, у кого-то травмы и личные причины. Тот же Навас, например, остался с семьей в Мадриде и готовился по индивидуальной программе. Наши возможности ограничены в плане состава. Нужно было сохранить игроков, чтобы они были в состоянии играть, - сказал Данильянц.