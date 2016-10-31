Александр Тарханов: Веркаутерену дали полный карт-бланш, но что-то не получилось
Бывший главный тренер «Крыльев Советов», ныне наставник софийской «Славии» Александр Тарханов прокомментировал отставку Франка Веркаутерена с поста главного тренера «Крыльев».
«Что-то не получалось у «Крыльев Советов». По составу команда очень хорошая, игроки мастеровитые. Знаю, что они играли строго от обороны. Может, это влияло. В любом случае, работая три года в «Крыльях», уже можно было создать команду. Тренеру дали полный карт-бланш на три года, но что-то не получилось у него», - сказал Тарханов «Р-Спорт».
Напомним, после поражения «Крыльев» от «Оренбурга» в 12-м туре чемпионата России, член совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин заявил об отставке Веркаутерена из-за отсутствия результатов. На данный момент самарцы расположились на 16-м месте турнирной таблицы, имея в активе семь очков.
Матч
Оренбург - Крылья Советов - 1:0 (0:0)
Голы
Делькин 62 (1:0).
Состав
Оренбург: Гутор, Ойеволе, Полуяхтов, Андреев (Кацалапов, 89), Коронов, Померко (Бреев, 58), Афонин, Нехайчик (Ефремов, 70), Георгиев, Малых, Делькин
Крылья Советов: Лория, Родич, Таранов, Божин (Голенков, 84), Цаллагов, Ятченко, Бато, Надсон, Молло, Чочиев, Паскуато (Мбакогу, 71)
Предупреждения:
Андреев, 88; Гутор, 90 - Божин, 33; Чочиев, 45
Судья:
Игорь Федотов (Россия)
Место и дата
31 октября 17:00, Газовик, Текстовая трансляция