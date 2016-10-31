Александр Тарханов: Веркаутерену дали полный карт-бланш, но что-то не получилось

Бывший главный тренер «Крыльев Советов», ныне наставник софийской «Славии» Александр Тарханов прокомментировал отставку Франка Веркаутерена с поста главного тренера «Крыльев».

«Что-то не получалось у «Крыльев Советов». По составу команда очень хорошая, игроки мастеровитые. Знаю, что они играли строго от обороны. Может, это влияло. В любом случае, работая три года в «Крыльях», уже можно было создать команду. Тренеру дали полный карт-бланш на три года, но что-то не получилось у него», - сказал Тарханов «Р-Спорт».

Напомним, после поражения «Крыльев» от «Оренбурга» в 12-м туре чемпионата России, член совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин заявил об отставке Веркаутерена из-за отсутствия результатов. На данный момент самарцы расположились на 16-м месте турнирной таблицы, имея в активе семь очков.