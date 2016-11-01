Полузащитник «Томи» Попов: Матч с «Зенитом» был для меня принципиальным

Полузащитник «Томи» Артем Попов в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (0:1).

- С какими чувствами возвращались в Петербург?

- Самыми хорошими. Понятно, что для меня это был принципиальный матч. Все-таки я провел в «Зените» 2,5 года, воспоминания остались отличные. Никакого негатива у меня к Петербургу и команде нет. Вдвойне было приятно выходить на газон «Петровского».

- Было проще из-за того, что с многими игроками «Зенита» приходилось сталкиваться на тренировках?

- Против такой команды никогда просто не бывает, особо не смотрел на это. А так - виделся с ребятами, поздоровались, узнали о делах друг друга.

- Счет на табло отражает то, что происходило на поле?

- Мы прекрасно знаем, что «Зенит» - отличная команда, которая находится сейчас в прекрасной форме. Думаю, и мы сыграли хорошо. Ничья была бы хорошим результатом, но «Зенит» реализовал свой момент, а мы - нет. Считаю, мы не уступали в игре. Встреча получилась хорошая, зрителям было интересно смотреть этот футбол.

- «Томь» уже не побеждает три тура. Тяжело переживаете этот момент?

- Сложно выбираться из такого положения, но мы не будем сдаваться, а будем работать до конца.

- Гендиректор вашей команды Руслан Киселев сказал, что в ближайшее трансферное окно в команде будет «зачистка». Переживаете за свое место?

- Думаю, надо у него спросить, что он имел в виду. Посмотрим, какие будут чистки, - сказал Попов корреспонденту Spb.Sovsport.ru.

Напомним, Попов перешел в «Зенит» из «Локомотива» в 2014 году. Хавбек провел 72 матча за «Зенит-2» и забил 12 голов. В июне 2016 года подписал контракт с «Томью».

В матче 12-го тура чемпионата России «Зенит» дома победил «Томь» со счетом 1:0. Единственный мяч на 27-й минуте встречи забил Александр Кокорин после передачи Артема Дзюбы.

Подопечные Мирчи Луческу идут на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков, томичи занимают четырнадцатую строчку с восемью очками.

Следующий матч в РФПЛ сине-бело-голубые проведут 6 ноября в Грозном против «Терека», «Томь» днем раньше примет «Спартак».