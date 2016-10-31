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Арсен Венгер: Рэмзи может стать для «Арсенала» тем, кем Лэмпард был для «Челси»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер возлагает большие надежды на полузащитника Аарона Рэмзи, который завершает восстановление от травмы и вскоре сможет помочь «канонирам».

Напомним, 25-летний валлиец получил травму подколенного сухожилия в середине августа в домашнем матче первого тура АПЛ с «Ливерпулем», в котором лондонцы  уступили со счетом 3:4.

«Рэмзи может стать для «Арсенала» тем, кем Фрэнк Лэмпард был для «Челси». Он разгоняет команду, двигает ее вперед. Это то, что нам нужно, - приводит слова Венгера Goal. - Оба (Рэмзи и Лэмпард) любят получить мяч, пройти и ударить с дистанции».

Рэмзи стал одним из главных героев прошедшего летом во Франции чемпионата Европы. На этом турнире сборная Уэльса впервые в своей истории дошла до полуфинала.

В свою очередь, «Челси» с Лэмпардом трижды становился чемпионом Англии, четыре раза выигрывал Кубок страны, дважды - Кубок английской лиги и по одному разу - Лигу чемпионов и Лигу Европы. Всего за «синих» Лэмпард сыграл 648 матчей, забил 211 голов, став лучшим бомбардиром в истории клуба. «Челси» он покинул летом 2014 года, продолжив карьеру в MLS.

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