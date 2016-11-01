Александр Бубнов: «Спартак» в матче с ЦСКА играл на уровне «Барселоны» в Лиге чемпионов

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что футболисты «Спартака» во встрече против ЦСКА провели матч на уровне топ-клубов в Лиге чемпионов, что позволит вести борьбу за золотые медали в РФПЛ.

«Спартак» в матче с ЦСКА показал великолепный по качеству игры футбол. Не побоюсь такого сравнения — он играл на уровне «Барселоны» в Лиге чемпионов. Сразу дам цифры, чтобы вы все поняли — только за первый тайм «Спартак» сделал 495 ТТД при 16% брака! Это редкий случай для российского футбола. Команда Массимо Карреры по моим ощущениям поймала тот ритм футбола, который способен приносить результат. Футболисты могут чувствовать, во что и как им нужно играть. Это очень ценное качество», - приводит Sportbox слова Бубнова.

«Спартак» в субботу на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 3:1 в матче 12-го тура чемпионата России. В составе победителей один мяч забил Денис Глушаков, а два – Зе Луиш. У армейцев отличился Карлос Страндберг.