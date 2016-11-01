Александр Бубнов: «Спартак» в матче с ЦСКА играл на уровне «Барселоны» в Лиге чемпионов
Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что футболисты
«Спартака» во встрече против ЦСКА провели матч на уровне топ-клубов в Лиге
чемпионов, что позволит вести борьбу за золотые медали в РФПЛ.
«Спартак» в матче с ЦСКА показал великолепный по качеству
игры футбол. Не побоюсь такого сравнения — он играл на уровне «Барселоны» в
Лиге чемпионов. Сразу дам цифры, чтобы вы все поняли — только за первый тайм
«Спартак» сделал 495 ТТД при 16% брака! Это редкий случай для российского
футбола. Команда Массимо Карреры по моим ощущениям поймала тот ритм футбола,
который способен приносить результат. Футболисты могут чувствовать, во что и
как им нужно играть. Это очень ценное качество», - приводит Sportbox слова
Бубнова.
«Спартак» в субботу на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 3:1 в матче 12-го тура чемпионата России. В составе победителей один мяч забил Денис Глушаков, а два – Зе Луиш. У армейцев отличился Карлос Страндберг.
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция