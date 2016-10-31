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Дмитрий Шляхтин: Сумма выплат российским легкоатлетам за неучастие в Олимпиаде составит 40 млн рублей

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин назвал общую сумму денежной компенсации российским легкоатлетам, не допущенным к участию в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

«42 легкоатлета получат денежную компенсацию от Фонда поддержки олимпийцев России. Общая выплата - около 40 миллионов рублей», - цитирует Шляхтина «Р-Спорт».

Напомним, в ноябре 2015 года независимая комиссия WADA обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, в результате Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) временно отстранила ВФЛА. В итоге российские легкоатлеты не были допущены до международных соревнований, в том числе до Олимпиады в Рио-де-Жанейро кроме получившей индивидуальное разрешение Дарьи Клишиной.

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