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Юрий Газзаев: Я знаю, кто снял то видео

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер астраханского «Волгаря» Юрий Газзаев сообщил, что знает кто выложил в сеть, на которой он ругается матом в раздевалке во время разбора матча своей команды.

«Действительно, на этой записи я. Никогда не скрываю такого, и на каждый поступок знаю, что сказать. Мне потом люди, которые меня 40 лет знают, говорили, что это монтаж, что они не поверили, потому что за все это время они не слышали от меня грубых слов и даже не знали, что я умею громко разговаривать. Но раз мат существует, значит, он нужен и где-то его нужно применять.

Я знаю, кто снял это видео. Он сам мне позвонил и сказал, что это не он, что на него только все говорят. На что я ему ответил: «Ну, бутсы и ноги твои, кто мог просунуть тебе руку между ног и снять видео», - сказал Газзаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на прошлой неделе в интернет попала видеозапись разговора Юрия Газзаева с игроками в раздевалке после поражения в матче ФНЛ.Сразу после игры Газзаев устроил футболистам разбор поражения, который в значительной степени состоял из нецензурных выражений. Предполагается, что тренера на видео записывал один из футболистов команды.

Матч

Кубань - Волгарь - 1:0 (0:0)

Голы

Гогниев 81 (1:0).

Состав

Кубань: Фролов, Бугаев, Смирнов, Бендзь, Зотов (Лобкарёв, 90), Алейник, Гай, Хубулов (Щадин, 88), Якуба, Ильин (Обухов, 66), Гогниев

Волгарь: Бучнев, Кирисов, Плиев, Юрганов, Букия (Газзаев Р., 78), Шалаев (Жабкин, 90), Дышеков (Акбашев, 90), Сутормин, Кабутов, Яковлев, Веркашанский (Машуков, 82)

Предупреждения:

нет - Юрганов, 16; Бучнев, 57; Шалаев, 65

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

30 октября 17:00, Кубань, Онлайн-трансляция

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