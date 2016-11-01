Кайл Хайнс: Теодосич с легкостью бы смог заиграть в НФЛ

Тяжелый форвард ЦСКА Кайл Хайнс считает, что его одноклубник Милош Теодосич, благодаря прекрасному видению площадки, мог бы с легкостью заиграть в Национальной футбольной лиге.

«Милош видит все, что происходит на площадке и предугадывает, что произойдет на ней в будущем. У него колоссальный талант в видении площадки, напарников, соперников и их действий. Он отдает безумные пасы! Милош с легкостью бы смог заиграть в НФЛ на позиции квотербека», - приводит Eurohoops слова Хайнса.

Сербский защитник ЦСКА Милош Теодосич признан самым ценным игроком в Евролиге по итогам октября. Теодосич стал лучшим по набранным очкам и результативным передачам. Его средние показатели за матч составили 14,3 очка, два подбора и 9,5 передачи.